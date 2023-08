L’impact de Lionel Messi en MLS se fait ressentir sur le soccer aux États-Unis

L’arrivée du joueur-vedette Lionel Messi avec l’Inter Miami CF a eu des effets positifs au sein de l’équipe nationale de soccer des États-Unis.

Le sélectionneur de la formation américaine, Gregg Berhalter, a déclaré mercredi qu’il a été «époustouflé» par l'impact que Lionel Messi a eu depuis son arrivée en Major League Soccer (MLS), en juillet dernier.

L’Argentin a attiré des foules à guichets fermés à chaque match lorsqu'il était en uniforme. L’athlète de 36 ans a aussi convaincu ses anciens coéquipiers avec le FC Barcelone Sergio Busquets et Jordi Alba de poursuivre leur carrière à Miami.

«J'ai été époustouflé par l'impact que peut avoir Lionel Messi, pas seulement lui, mais aussi Busquets et Alba et comment ça s’est traduit sur le terrain. C'est vraiment intéressant à observer» a déclaré Berhalter dont les déclarations ont été reprises par le quotidien «USA Today».

Berhalter a d’ailleurs offert des éloges au groupe de propriétaire de la formation floridienne, dont fait partie le légendaire David Beckham.

«La première chose à faire est de lever notre chapeau aux propriétaires de l’Inter Miami CF, soit les frères Mas et David Beckham, pour ce qu'ils ont fait pour la MLS. Vous avez cette idée de ce que cela pourrait être, de ce qu'est la MLS, et puis vous brisez complètement le moule en prenant quelqu'un comme Messi et en l'amenant à un niveau différent», a ajouté le grand manitou de la formation masculine américaine.

L’équipe dirigée par Gerardo Martino est invaincue en neuf matches depuis que Messi a rejoint les rangs de cette formation. La cerise sur le sundae fut lorsque Miami a remporté la Leagues Cup le 19 août, en battant le Nashville SC aux tirs au but.

Le septuple vainqueur du ballon d’or a été sensationnel sur le plan offensif en inscrivant 11 filets en neuf rencontres avec sa nouvelle équipe.