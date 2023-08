L'Indonésie arrête 88 Chinois pour des arnaques amoureuses

Des dizaines de Chinois ont été arrêtés en Indonésie, soupçonnés de diriger un réseau d'arnaques amoureuses en ligne qui a fait des centaines de victimes en Chine, a annoncé mercredi la police.

Alertés par leurs homologues chinois, les policiers indonésiens ont arrêté mardi 83 hommes et cinq femmes dans un parc industriel de la ville de Batam, dans la province des îles Riau.

«Nous enquêtons pour savoir s'il y a des Indonésiens parmi les victimes. S'il n'y en a pas, les escrocs seront immédiatement expulsés», a déclaré mercredi à l'AFP Zahwani Pandra Arsyad, porte-parole de la police des îles Riau.

Le réseau a fait chanter des centaines de victimes en Chine, dont beaucoup étaient des fonctionnaires. Des femmes utilisées par le réseau ont prétendu tomber amoureuses de leurs victimes lors d’appels vidéo.

Elles sont accusées d'avoir séduit les victimes puis de les avoir incitées à se livrer à des actes sexuels en ligne, pendant que d'autres suspects enregistraient les vidéos. Le groupe aurait ensuite fait chanter les victimes, les menaçant de diffuser les vidéos sur les réseaux sociaux si elles refusaient de leur envoyer de l'argent.

La police n'a pas indiqué depuis combien de temps le groupe opérait ni combien il a gagné.

Après que la Chine a réprimé des réseaux nationaux d'extorsions, de nombreux escrocs ont migré vers l'Indonésie et d'autres pays d'Asie du Sud-Est. En 2019, la police indonésienne avait déjà arrêté 85 Chinois et six Indonésiens pour une escroquerie en ligne qui avait soustrait des millions de dollars aux victimes.