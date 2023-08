Météo: traquer les orages pour les festivals

Le météorologue Jean-Charles Beaubois suivait une zone orageuse sur ses écrans radars dans son unité mobile stationnée sur les plaines d’Abraham quand il a décidé de sortir pour jeter un coup d’œil sur le mouvement des nuages, quelques minutes avant le concert des Cowboys Fringants, au Festival d’été, en juillet dernier.

Il n’a pas aimé ce qu’il a vu.

«Les nuages n’allaient pas dans le même sens. Ça cisaillait. Si ça frotte, ça fait des éclairs. J’ai couru à la production et j’ai dit: “On arrête tout de suite”.»

Suivant le conseil de M. Beaubois, les dirigeants du FEQ ont ordonné l’évacuation de tous les sites.

«Trente-cinq minutes plus tard exactement, bang!» se souvient le météorologue.

«Ce soir-là, il y a eu 54 impacts de foudre dans le secteur des Plaines et il est tombé 110 millimètres de pluie en 2 heures 15 minutes», ajoute-t-il.

Photo les archives Stevens LeBlanc/Le Journal de Québec

Courtisé par les grands festivals

Depuis l’été 2022, Jean-Charles Beaubois a trimballé l’unité mobile de sa compagnie MétéoGlobale, fondée il y a dix ans, sur les sites de plusieurs grands événements extérieurs au Québec.

C’est d’abord evenko qui a fait appel à ses services pour ses festivals montréalais, l’an dernier. Le mot s’est passé et, en 2023, la demande a explosé.

En plus des Francos, du Festival international de jazz de Montréal, d’Osheaga, d’îLESONIQ et de Lasso, l’unité mobile de MétéoGlobale a visité le FEQ, Cigale et le Festif! de Baie-Saint-Paul, entre autres. Il sera à St-Roch XP, la semaine prochaine.

C’est M. Beaubois qui a suggéré aux organisateurs de la SuperFrancoFête de retarder de 24 heures la présentation du spectacle à l’Agora qui était prévue mercredi soir.

Le service peut être offert à distance, mais il y a des avantages indéniables à se trouver sur les lieux d’un événement, avance Jean-Charles Beaubois, en citant le développement accéléré de la cellule orageuse lors de la (première) soirée des Cowboys Fringants au FEQ.

«Si t’es pas sur place, tu ne peux pas le voir», dit-il.

Photo Stevens LeBlanc/Le Journal de Québec

En pleine expansion

Déjà, l’agenda de MétéoGlobale se remplit pour 2024 au point où son patron prévoit mettre en service une deuxième unité mobile et ajouter deux météorologues de plus à son équipe dédiée aux événements (la compagnie offre aussi ses services au ministère des Transports, aux municipalités et à des compagnies de production télé).

L’intérêt dépasse même les frontières du Québec.

«On commence déjà à avoir des demandes d’Europe. Pour l’instant, on ne les honore pas parce qu’on n’a pas assez de météorologues [ils sont 9 au total].»