Harcelés par l’État fédéral pour des montants de PCU déjà remboursés

Le gouvernement fédéral rend la vie difficile à deux Québécois qui ont pourtant fait preuve de bonne foi en remboursant promptement des sommes de PCU qu’ils ont reçues par erreur au début de la pandémie.

«Ce qui me fâche le plus là-dedans, c’est que c’est mon argent à moi. Je ne l’ai pas volé à personne», dénonce Martin Bélanger.

Au printemps 2020, comme des millions de Canadiens, M. Bélanger a bénéficié de la Prestation canadienne d’urgence (PCU). Le hic, c’est qu’Ottawa s’est trompé et lui a envoyé deux versements de 2000 $ au lieu d’un seul.

En août 2020, le résident de Québec a pris l’initiative de rembourser au gouvernement les 2000$ reçus en trop.

«Avis de dette»

Cela ne l’a pas empêché de recevoir, en avril 2022, une lettre du ministère de l’Emploi et du Développement social (EDSC) faisant état d’un «avis de dette» de 2000$ à l’endroit du gouvernement.

Martin Bélanger a téléphoné à Service Canada pour tenter de faire corriger cette nouvelle erreur bureaucratique, mais en vain. Il a continué à recevoir des «avis de dette» du gouvernement tous les trois mois.

Il n’avait encore rien vu. En avril, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a trouvé un moyen de «régler» le dossier: la déclaration de revenus de M. Bélanger.

«Croyez-le ou non, ils se sont remboursés à même le montant qu’ils me devaient, soit 1951,65$» déplore-t-il. En fait, comme sa «dette» s’élevait à 2000$, Martin Bélanger doit encore 48,35$ au gouvernement, si l’on en croit un document d’EDSC!

M. Bélanger se trouve donc à avoir remboursé deux fois la somme de 2000 $ qu’Ottawa lui a versée en trop.

«La dernière fois que j’ai appelé, ce que la dame m’a dit, c’est qu’il y avait des agents spéciaux qui s’occupaient de ces dossiers-là», indique-t-il, découragé.

Dans les limbes

Même désarroi à Boucherville pour Julian Cardinal, 20 ans. Au printemps 2020, il a reçu une PCU de 2000$ à laquelle il n’avait pas droit.

En juin 2022, il a reçu une lettre du gouvernement lui demandant de remettre la somme.

«Je ne me suis pas obstinée et j’ai remboursé», relate sa mère, Nancy Colagiacomo. Elle a effectué le paiement à partir de son compte bancaire personnel en indiquant le «numéro d’identification» de son fils (son numéro d’assurance sociale).

«Je ne la trouve pas drôle parce que mon gars se fait harceler avec des lettres, dit-elle. L’argent est disparu et ils ne sont pas capables de me dire où il se trouve. C’est comme s’il était dans les limbes», s’inquiète Mme Colagiacomo.

«Je ne veux pas que mon gars ait des problèmes plus tard, ajoute-t-elle. Il est jeune, il commence sa vie. Je ne veux pas qu’il ait des problèmes avec l’Agence du revenu.»

Ni l’ARC ni EDSC n’ont pu répondre au Journal mardi.

Selon la vérificatrice générale, sur les quelque 110 milliards $ versés en prestations d’urgence liées à la COVID-19 (dont 75 milliards $ sous forme de PCU), au moins 4,6 milliards $ l’ont été en trop. Il y a un an, Ottawa avait récupéré la moitié de cette somme.