Québec, ville gourmande: des ramens et des dumplings 100% québécois

Après avoir créé des ramens 100% québécois, les entrepreneurs derrière les restaurants Gaijin Ramen et Ogari San récidivent avec la production de dumplings faits entièrement maison, de la garniture à la pâte.

Reconnu et apprécié pour ses bols chirashis – une spécialité japonaise s'apparentant aux bols pokés –, Ogari San ajoute ainsi une nouvelle corde à son arc.

«On voulait commencer à faire d’autres produits et on a opté pour les dumplings, qui ont gagné en popularité dans les dernières années», m’explique le copropriétaire David Trudeau-Fournier.

Lui et son associée, Alexandra Joly, ont ouvert leur première succursale à la Pyramide de Sainte-Foy, en 2013, alors qu’ils étaient au début de la vingtaine. Ils ont pris de l’expansion dans Saint-Roch en 2017 et, l’année suivante, ils ont lancé une autre bannière, Gaijin Ramen, qui se spécialise dans la confection de soupes-repas d’inspiration japonaise et coréenne.

Photo fournie par Ogari San

Depuis peu, ils offrent à leur clientèle de faire le plein de savoureux dumplings qui ne sont pas hyper transformés, contrairement à ce qu’on retrouve dans les grandes surfaces. On peut se les procurer congelés dans les Ogari San ou les déguster sur place dans les trois restaurants.

Une machine importée du Japon

Les petites bouchées sont préparées à partir d’une pâte végane concoctée dans les cuisines du Ogari San de la rue Saint-Joseph, qui sert de lieu de production centralisé.

Une machine nouvellement importée du Japon leur permet de préparer la pâte faite à partir de farine de blé des Moulins de Soulanges, à Saint-Polycarpe, en Montérégie. Les dumplings sont ensuite assemblés un à un à la main.

Photo Ludovic Gauthier, fournie par Ogari San

«On préfère tout faire nous-mêmes. On contrôle mieux le produit, on contrôle mieux la qualité, et on peut plus choisir ce qu’on veut», insiste David, un autodidacte qui a même consulté une thèse de doctorat sur le pain afin de mieux comprendre l’action du gluten.

Il faut dire que la pâte des ramens et des dumplings contient beaucoup moins d’eau que celle entrant dans la confection du pain, par exemple, ce qui a entraîné beaucoup d’essais-erreurs de la part des entrepreneurs.

«On a eu des difficultés au début, mais c’est à force de regarder des vidéos sur YouTube, d’appeler, de chercher partout que tu apprends», lance David.

Et leur ténacité a payé, car les dumplings se démarquent par leur générosité, leur pâte plus épaisse ainsi que leurs trois garnitures: porc, bœuf effiloché ou végane (à base de tofu). J’ai adoré celui au bœuf, marié subtilement avec de la patate douce, et j’ai été épatée par la version végane, très savoureuse. Sans oublier les divines sauces d’accompagnement!

Quant aux ramens du Gaijin, les nouilles maison font toute la différence et sont vraiment délicieuses, que ce soit dans le bouillon épicé ou celui salé-sucré au miso.

Photo tirée du Facebook de Gaijin Ramen

Un moitié-moitié payant

Les jeunes entrepreneurs multiplient par ailleurs leurs efforts pour concilier l’accessibilité avec leurs valeurs socioresponsables et écologiques.

Dans leurs comptoirs, pas de thon qui est menacé par la surpêche, mais plutôt des protéines végétales, du saumon de la Colombie-Britannique, du porc de la Ferme Rustique de Sainte-Croix-de-Lotbinière ainsi que du poulet de la Ferme des Voltigeurs.

Photo tirée du Facebook de Ogari San

«Nous, notre trip, et ç’a toujours été une de nos valeurs importantes, c’est travailler avec les ingrédients locaux le plus possible», partage Alexandra.

Cette dernière, qui est végétarienne, propose souvent aux clients un bol moitié viande et moitié tofu, ce qui fait baisser les coûts ainsi que la consommation de protéines animales. Et croyez-moi, vous ne serez pas déçu par leurs options végé, comme le tofu coréen à l’orange (miam!), les graines de citrouille grillées au gochujang (un délice!), le chou-fleur karaage ou les noix de cajou.

Photo tirée du Facebook de Ogari San

Vous ai-je dit qu’ils font aussi un kimchi végane et leur propre sauce sriracha? Vos papilles seront ravies.

Ogari San: Pyramide de Sainte-Foy et 837, Saint-Joseph Est

Gaijin Ramen: Pyramide de Sainte-Foy