Balle rapide au Québec: qu’y a-t-il dans l’eau de Bellechasse?

La région de Bellechasse est devenue le bastion de la balle rapide au Québec. Fiers de cette réussite, les principaux artisans de ce succès demeurent toutefois sur leurs gardes et ne tiennent rien pour acquis.

«La balle rapide demeure un sport fragile, illustre le voltigeur de centre de l’équipe canadienne senior et des Gremlins de New York Mathieu Roy. Il suffirait qu’on perde trois ou quatre lanceurs et ça tomberait à l’eau. Nous avons un petit bassin de joueurs.»

Au sein de l’équipe du Québec U-20, on retrouve 11 joueurs sur 16 qui proviennent de Bellechasse. Au sein de la formation U-17, on en compte 9 sur 14.

Dans les deux cas, les autres joueurs proviennent tous du Centre-du-Québec, seule autre région où la balle rapide est pratiquée à bonne échelle et à un niveau relevé. Dans les deux cas, le baseball n’est pas présent.

Dans Bellechasse, Sainte-Claire et Saint-Raphaël ont offert du baseball pendant quelques années, mais ce fut de courte durée.

Président de Softball Québec pour la région de Québec/Chaudière-Appalaches, joueur de premier plan pendant quelques décennies et formateur, Jean Roy estime qu’il est impératif de bien s’occuper des plus jeunes.

«On a 150 jeunes dans la catégorie Timbit et on travaille beaucoup sur la base, explique le paternel de Mathieu. C’est un bon bassin et on souhaite obtenir une rétention plus forte chez les U-15 et U-17.

«Les plus belles années de la balle rapide ont été de 1985-1995, mais on ne doit pas répéter les mêmes erreurs en s’occupant trop de l’élite et pas assez de la base.»

Succès qui font boule de neige

Les succès de Roy sur les scènes nationale et internationale ainsi que son implication auprès de la relève dans sa région contribuent grandement au développement de la balle rapide.

Roy veut poursuivre avec l’équipe canadienne jusqu’au championnat mondial de 2025 qui aura lieu au Canada. Il poursuivra toutefois avec les Gremlins, qui sont parmi les meilleures équipes au monde et évoluent au sein de l’International Softball Congress (ISC), qui tient des tournois un peu partout aux États-Unis.

Des joueurs de partout sur la planète se retrouvent dans les formations américaines. Les Gremlins ont remporté les sept tournois auxquels ils ont participé cet été et Roy a été sélectionné sur la première équipe d’étoiles du championnat de fin de saison en conservant une moyenne au bâton de ,500.

«Ça aide, mentionne le voltigeur de centre de 34 ans, mais je ne suis pas seul. Si la balle rapide fonctionne bien dans Bellechasse, c’est en raison du travail de piliers. Comme le président de la Ligue Inter-Parc, qui regroupe 32 équipes de U-9 à U-23. Frédéric Robichaud fait tout un travail.

«Il y a aussi la ligue senior qui aide beaucoup. Comme Terre-Neuve, qui compte plusieurs joueurs sur l’équipe nationale, nos gars de 17 et 18 ans jouent dans le senior et ça favorise leur développement d’affronter d’excellents lanceurs.»

Bon travail de développement

Membre de l’équipe du Québec aux Jeux du Canada l’été dernier en Ontario, Zachary Dutil salue le travail effectué à un tout jeune âge.

«Nous avons un bon programme de développement et les jeunes sont pris en charge tôt, souligne le receveur de l’équipe U-20. Mathieu encadre beaucoup, beaucoup les jeunes. On grandit ensemble et on est tous fiers de représenter Bellechasse au Québec et au Canada.»

Les jeunes de Bellechasse qui veulent gravir les échelons peuvent s’inspirer de Roy, qui porte les couleurs de l’équipe canadienne senior depuis 2011.

Modèle pour les jeunes

«Les jeunes rêvent tous de jouer pour les Gremlins, raconte Dutil. Mathieu est un gars du coin qui a percé et ça donne espoir qu’on puisse le faire nous aussi. Il a un impact sur nous à l’année avec les cliniques, les cours privés, les programmes d’entraînement physique et les conseils en nutrition.»

«C’est le fun d’avoir un modèle accessible comme Mathieu, de poursuivre Dutil, qui a pratiqué le baseball quelques années avant d’opter pour la balle rapide. Si on met les efforts et qu’on fait les sacrifices nécessaires, on voit que c’est possible de gravir les échelons.»

Boursier de la Fondation Nordiques tout comme Charles-Étienne Asselin, le joueur d’avant-champ Édouard Asselin abonde dans le même sens.

«Habituellement, les joueurs professionnels viennent d’ailleurs et Mathieu vient de notre région. C’est un modèle pour plusieurs et il prouve qu’on peut se rendre à l’international. Avec les cliniques qu’il nous offre, on peut se perfectionner. Mathieu est bon pour enseigner et apporter les correctifs.»

Mathieu Roy veut redonner au suivant

Figure de proue dans le développement de son sport comme joueur, formateur, préparateur physique et entraîneur, Mathieu Roy aime partager son expertise avec les plus jeunes.

Trois entraîneurs ont eu un impact important sur Roy depuis ses débuts.

«Plus jeune, j’ai eu la chance de compter sur de bons entraîneurs et je veux redonner au suivant, a expliqué le voltigeur de centre de l’équipe nationale. Même si mon père [Jean Roy] n’est pas le meilleur technicien de l’histoire, j’ai appris beaucoup de choses de lui. Sans le savoir, il faisait plusieurs bonnes choses que j’ai répliquées.»

«Mario Guay m’a beaucoup aidé comme frappeur, d’ajouter Roy. Comme préparateur physique du programme de sport-études des Canonniers de Québec, je m’entraînais avec les jeunes et Pat Scalabrini [le gérant des Capitales de Québec] m’a lui aussi beaucoup aidé. Ce sont les trois personnes qui ont eu la plus grande influence sur mon développement.»

Au-delà des performances sur le terrain de son fils, Jean Roy est comblé par son implication auprès de la relève.

«C’est une fierté et c’est intéressant qu’il redonne au suivant, a souligné le paternel, qui, à 63 ans, porte encore les couleurs de l’équipe de Saint-Gervais dans le circuit senior de Bellechasse. Il pourrait se contenter de vivre son expérience de son côté sans se soucier de la relève.»

Ambiance survoltée

Roy se souvient bien des moments où il accompagnait son père comme préposé aux bâtons quand ce dernier portait les couleurs de Thetford Mines lors du tournoi des Fêtes de l’Amiante.

Dans cette optique, Roy souhaite que Bellechasse accueille des événements nationaux et internationaux au cours des prochaines années. Les nationaux U-17 se dérouleront à Saint-Gervais et Honfleur en août, et Roy désire ramener dès l’an prochain le tournoi international qui a pris l’affiche à Sainte-Claire en 2014 et 2015.

Évolution importante

Roy estime que la balle rapide a connu une évolution importante qui a grandement amélioré le spectacle.

«Les parties de 1-0 et les performances de dix retraits sur des prises ont tué le sport», a affirmé le voltigeur de centre des Gremlins de New York, l’une des meilleures équipes au monde.

«Dans l’International Softball Congress (ISC), le spectacle est incroyable. Les balles sont plus lourdes, les bâtons sont plus performants et il y a plus de jeux en défensive. C’est dommage que les gens ne connaissent pas plus notre sport, qui ne reçoit pas la reconnaissance méritée.»

Deux lanceurs de premier plan permettent de rêver au grand titre

Photo fournie par Zachary Dutil

Depuis les années de l’âge d’or de la balle rapide de 1985 à 1995, le Québec n’a jamais misé sur des lanceurs de la qualité d’Alex Baillargeon et de Sharl Leclerc.

Si les Michel Métivier, Éric Gaudreault, Michel Godin et Terry Flannery ont fait le plaisir des amateurs de balle rapide, les deux jeunesses de Bellechasse possèdent à 19 et 18 ans respectivement le potentiel pour permettre au Québec d’ici quelques années de renouer avec le championnat canadien senior pour la première fois depuis 2015, année où les nationaux s’étaient déroulés à Honfleur dans Bellechasse.

«J’en rêve que le Québec soit de retour au championnat canadien senior, a imagé Baillargeon. J’en parle régulièrement à Mathieu [Roy]. Quand tu as des lanceurs, tu as une équipe. Des joueurs plus âgés reviendront en sachant que l’équipe misera sur de bons lanceurs. Moi et Sharl, on s’approche de ce niveau.»

Sélectionné au sein de l’équipe canadienne qui prendra part au championnat mondial U-18 au Mexique, en novembre, tout comme Édouard Asselin, Leclerc abonde dans le même sens.

«Nous avons deux lanceurs et un receveur [Zachary Dutil qui peuvent faire la différence au niveau senior. C’est un bel objectif de retourner au championnat canadien senior.»

Photo fournie par Zachary Dutil

S’il n’a pas affronté les meilleurs artilleurs au sommet de leur carrière, Roy est toutefois catégorique au sujet du potentiel de Baillargeon et Leclerc.

«À l’exception de Patrice Leclerc en 2018 et 2019, que je juge meilleur pour le moment, Alex et Sharl sont les meilleurs que j’ai affrontés au cours des 20 dernières années.»

Objectif 2025

Jean Roy abonde dans le même sens.

«Si leur progression se poursuit comme lors des deux ou trois dernières années, ils peuvent ressembler ou se rapprocher des autres. C’est difficile d’établir des comparaisons parce que la balle rapide a grandement évolué avec la technologie des bâtons, les balles sont différentes et les techniques enseignées sont beaucoup plus optimales.»

Seul Québécois au sein de l’équipe nationale depuis des lunes, Roy souhaite lui aussi le retour du Québec sur la plus grande scène canadienne.

«C’est l’objectif numéro un, a-t-il affirmé. On se laisse deux ans pour réussir. On veut être là en 2025. Cette année, les nationaux sont à Saskatoon et ça ne serait pas une bonne idée de dépenser 30 000$ pour aller perdre huit parties.»

Première étape

Dans un tournoi à Cobourg, en Ontario, il y a quelques semaines, le Québec s’est trempé les pieds dans l’eau. Le calibre était moins relevé qu’au national, mais le Québec a remporté le tournoi avec un mélange de jeunes loups et quelques vétérans, dont Roy qui agissait comme joueur-entraîneur.

«C’était la première étape, a indiqué Roy. On souhaitait aussi participer au tournoi de l’International Softball Congress dans la deuxième division, mais ça se déroulait en même temps que le championnat canadien U-20. Avec Alex et Sharl, on croyait à nos chances de médailles et nous avons décidé de prioriser le championnat U-20. »

Au deuxième rang après la ronde préliminaire, le Québec a finalement terminé au pied du podium au national à Nepean en Ontario au début août.

Un autre objectif important pour Roy est de dénicher des opportunités pour deux ou trois joueurs au tournoi de fin de saison de l’ISC dans la deuxième division la saison prochaine.