Rentrée télévisuelle: l'automne occupé de Phil Roy

Phil Roy n’a pas chômé ces dernières semaines au cours desquelles il a préparé sa rentrée télévisuelle pour le moins chargée.

En plus de la radio, l’humoriste sera à la barre du nouveau jeu musical de Noovo La guerre des fans, qui arrivera en ondes dans moins de deux semaines, il prendra part à la nouvelle mouture du Maître du jeu, qui atterrira dans la grille presque au même moment, et présentera son documentaire Le poids de l’apparence, un peu plus tard cette saison.

La guerre des fans

Bien que La guerre des fans soit axée sur les connaissances, parfois larges et pointues, de la musique d’ici comme d’ailleurs, «pas besoin d’être Claude Rajotte ou un ancien VJ de MusiquePlus pour apprécier le spectacle», a prévenu l’humoriste, qui a navigué comme un poisson dans l’eau sur ce gros plateau.

«[Le fait que ce soit une création d’ici] et que ç’a n’existait pas avant, j’ai pu amener ma couleur d’animation», a-t-il assuré.

Chaque épisode sera également le théâtre d’une dizaine de prestations du «house band», sous la direction d’Antoine Graton, et des musiciens invités.

En septembre, Phil Roy sera aussi de la nouvelle mouture de l’émission Le maître du jeu, un véritable camp de vacances pour adultes, selon lui.

«Je me trouvais bon, mais après ça quand je regarde les autres... vraiment les gens sont créatifs et débrouillards! Chacun a vraiment sa façon de faire; moi j’étais beaucoup dans le jeu, Marilyne [Joncas] était très pragmatique, très mathématique dans ses approches, Kevin [Raphaël] était perdu, Mona [De Grenoble] était méga dans la création», a-t-il dit en rigolant.

Phil présentera, un peu plus tard cet automne, le documentaire «Le poids de l’apparence», qu’il a tourné au cours des sept derniers mois et qui fait la corrélation entre la santé mentale et l’enveloppe corporelle.

Dans une quête très personnelle, l’humoriste est «parti à la recherche de la personne capable de se dire 100 % bien dans son corps», a-t-il expliqué, avouant avoir également été en thérapie, hors caméras, pour comprendre l’éventail des troubles alimentaires et la relation entre l’image de soi et les habitudes alimentaires.

«Je me suis forgé et j’ai créé des plis dans cette relation malsaine que j’ai eus avec la bouffe. Là j’essaie de dénouer certains nœuds. Il y a des nœuds que j’ai réussi, il y en a que je suis en train de faire», a poursuivi Phil Roy.

Nouveautés et télé-réalités

Taxi payant sera de retour en ondes avec quatre nouveaux conducteurs, soit Michelle Desrochers, Patrick Groulx, Dominic Paquet et Kevin Raphaël dès le 25 septembre. Marc Labrèche se réinstallera sur son plateau douillet de Je viens vers toi dès le 11 septembre et de nouveaux chakras devraient se joindre à lui.

Après avoir atteint le million de téléspectateurs pour sa grande finale, Survivor Québec reviendra cet hiver, tout comme Big Brother Célébrités et L’amour est dans le pré avec une nouvelle animatrice, Marie Soleil Dion.

De nouvelles fictions

En plus des retours attendus des séries Aller simple, L’empereur et Une affaire criminelle, Noovo présentera cet automne quelques nouveautés dans sa grille, dont Après le déluge, le 14 septembre, et Projet innocence à l’hiver.

Cette dernière mettra notamment en vedette Guy Nadon, qui incarnera un célèbre criminaliste qui tente de faire libérer de prison des innocents, et Fayolle Jean Jr, qui campera un ex-membre de gang de rue reconnu coupable de meurtre, bien qu’il ait a toujours clamé son innocence.

«C’est un personnage complexe, loyal, à qui il est parfois difficile de tirer les vers du nez. Mais c’est le fun parce qu’on est complètement ailleurs d’Entre deux draps. Mon personnage de Valaire est super envahissant, mais celui-là, Anderson Jean-Louis, est super réservé», a souligné Fayolle Jean Jr.

Le comédien sera justement de retour dans la dernière saison d’Entre deux draps, qui débute le 13 septembre sur Noovo.