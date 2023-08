La ministre des Transports Geneviève Guilbault s’excuse d’avoir oublié de porter sa ceinture de sécurité

La ministre des Transports Geneviève Guilbault a tenu à s’excuser de nouveau, mercredi matin, à son arrivée au Conseil des ministres, de ne pas avoir porté sa ceinture de sécurité à quelques occasions.

La ministre est dans l’embarras alors que nous révélions ce matin cinq photos d’elle en voiture alors que sa ceinture de sécurité n’est pas bouclée.

«Ce sont des photos qui étaient sur mes réseaux sociaux et qui datent d’un certain temps, il faut dire, mais ça ne change rien», a-t-elle tenu à dire, d’emblée.

«J’ai oublié à certaines occasions de porter ma ceinture de sécurité, c’est quelque chose d’inacceptable, ça va de soi... [ce sont] des infractions au code de la sécurité routière», ajoute-t-elle.

«Nous, les politiciens, on est des êtres humains comme tout le monde, alors nous aussi, on commet des erreurs et je suis très imparfaites comme personne [...]», dit-elle.

«Oublis exceptionnels»

Ces «oublis» sont toutefois «exceptionnels», insiste-t-elle.

«De façon générale dans 99,9% du temps, je porte évidemment ma ceinture de sécurité», affirme la ministre. Elle précise d’ailleurs que l’on peut aussi voir des photos d’elle sur ses réseaux sociaux où elle porte la ceinture de sécurité.

«Mais ça n’excuse rien», reconnaît-elle ajoutant au passage qu'à titre de ministre, elle se doit de montrer l'exemple.

«Je suis une citoyenne comme vous. Oui, je suis une politicienne et oui, j’ai un devoir d’exemplarité très important. J’ai été ministre de la Sécurité publique et je suis ministre des Transports donc imaginez-vous. Mais même moi, ça m’arrive d’oublier, alors je m’en excuse.»

Elle a profité de l’occasion pour encourager les gens à être vigilants.

«C’est la preuve que les oublis, les distractions sont tellement faciles à survenir [...] j’en profite pour dire qu’il faut faire très attention. Nos enfants sont tous autour des écoles ces jours-ci, c’est la rentrée scolaire, donc soyons très prudents.»

La ministre, qui a présenté la semaine dernière son plan d’action en sécurité routière afin de diminuer le nombre de décès sur les routes, espère cette situation ne « diluera » pas son message de prévention.

Un projet de loi est également prévu à l’automne de même qu’une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière.

–Avec la collaboration de Marc-André Gagnon