Tramway: Le projet plus nécessaire que jamais, plaident les pro-transport en commun

Au moment où le gouvernement du Québec évoque publiquement la nécessité de réduire de moitié le parc automobile, le projet de tramway est encore plus pertinent que jamais, estiment des défenseurs du transport en commun.

«Je ne crois pas qu’il faille remettre en question des projets comme le tramway de Québec qui vont permettre d’atteindre nos cibles de réduction de GES», a lancé Angèle Pineau-Lemieux, porte-parole d’Accès Transports viables. «Lorsque le ministre [Pierre] Fitzgibbon parle de réduire de moitié le parc automobile, il est essentiel de faire des projets comme le tramway qui vont offrir des options de déplacement durable.»

Selon elle, les oppositions ont été promptes à appuyer sur le bouton panique, car il y a deux poids, deux mesures en ce qui concerne les grands projets. Pour le transport structurant, on est frileux aussitôt qu’on entrevoit un dépassement de coût, ce qu’on ne fait pas avec d’autres projets d’envergure, notamment les chantiers routiers, dit-elle.

Passé au peigne fin

Yvon Charest, homme d’affaires de Québec président du mouvement J’ai ma passe abonde dans le même sens. «À Québec on est sceptique et on passe au peigne fin ce projet-là 20 fois plus que n’importe quel autre projet d’infrastructure.» Une manie que n’ont pas les Montréalais, qui utilisent beaucoup plus le transport en commun, remarque-t-il.

Le réseau répond à un besoin clair à Québec, selon M. Charest. «On croit toujours à la pertinence du projet et on est aussi convaincu qu’avant que ça va se réaliser.»

Gens d’affaires

À la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, le président et chef de la direction, Steeve Lavoie, rappelle l’importance du tramway pour la mobilité des citoyens et la réduction des GES, et indique que les gens d’affaires sont en faveur d’un projet qui améliore ces aspects à Québec. «Si on veut que Québec comme capitale se développe, on doit aller vers ça.»

Mettre la hache dans le projet n’est pas une option, selon lui. «Si on abandonne le projet et qu’on le reprend dans 15 ans, ça va coûter le double, le triple. Il y a un coût d’opportunité à annuler un projet et à le reporter dans le temps. On a confiance que le gouvernement va bien l’analyser.»