Un menteur le reste-t-il toute sa vie?

Née dans une famille compliquée, j’ai toujours cru que ça devait être pareil dans toutes les familles. Puis j’ai marié un gars comme mon père, avec qui j’ai eu trois enfants. Deux gars et une fille avec lesquels ça n’a jamais été simple, vu que leur père ne m’a jamais appuyée pour leur éducation.

Ma fille et mon plus jeune m’ont longtemps reproché de les avoir maintenus dans un environnement toxique. Mais que voulez-vous, j’ai fait ce que j’ai pu avec ce que j’avais. Quant à mon plus vieux, il a pris le parti de son père au moment de la séparation. Ce garçon doué pour le mensonge a pris soin de bien démolir ma réputation tout autour.

Je ne l’ai pas vu pendant plus de vingt-cinq ans. J’avais des nouvelles de lui par mes deux plus jeunes qui m’ont informée de ses relations difficiles avec les femmes, de son rôle de père qu’il jouait mal, et de son habileté à flouer tout le monde. C’est à cause de ça qu’il a fini par ruiner une petite entreprise qu’il avait mise sur pied, après s’être mêlé de faire des affaires pas très catholiques dans les livres et avec la caisse.

Je l’ai revu au décès de son père il y a deux ans. Il n’a pas d’amis, il voit peu son frère et sa sœur, et encore moins ses enfants qu’il a aussi lésés avec sa faillite. Rendu à 62 ans, il se débrouille, mais il souhaiterait repartir quelque chose.

On dirait que les années l’ont rendu plus compréhensif envers moi. On se revoit régulièrement. Comme il s’est mis dans la tête de repartir quelque chose, que j’ai accumulé un petit coussin, pensez-vous que je devrais investir dans son affaire ? Mes enfants et les siens me disent de ne pas m’en mêler, que ça va finir comme le reste. Mais je me dis que tout le monde a le droit de se racheter.

Une mère qui souhaiterait retrouver l’affection de son fils

Est-ce que vous ne pensez pas que les personnes qui l’ont fréquenté pendant autant d’années (vos enfants et les siens) ne sont pas les mieux placées pour vous donner l’heure juste sur votre garçon ? Si vous examinez son parcours avec un minimum d’objectivité, est-ce que tous les indices d’un mauvais comportement, incluant sa propension à flouer les gens, ne vous commandent pas de vous abstenir de vous laisser aller à investir à perte ? Je conçois que vous ayez envie de redorer votre image à ses yeux, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle ?