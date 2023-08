Une blessure qui pourrait priver Shohei Ohtani de 200 millions $

La grande nouvelle dans le monde du baseball est la blessure de Shohei Ohtani. Sa saison est terminée au monticule.

Cependant, la question qu’on se pose tous est de savoir s’il subira ou non une intervention chirurgicale de type Tommy John pour réparer la déchirure du ligament collatéral ulnaire (UCL) de son coude droit, bien qu’il attende un deuxième avis.

L’ancien lanceur des Yankees Masahiro Tanaka n’a jamais subi d’opération de type Tommy John et s’est tout de même rétabli à la suite d’une telle blessure. Son ligament était partiellement déchiré.

L’an dernier, le réputé frappeur des Phillies Bryce Harper a subi la même opération à son coude droit. Il est revenu au jeu 160 jours plus tard. Il s’agit du retour le plus rapide jamais enregistré par un joueur des ligues majeures après avoir subi cette opération. Toutefois, il n’est pas un lanceur. L’opération que Harper a subie laisse croire qu’un frappeur peut revenir plus rapidement qu’un lanceur.

Contrat similaire à celui de Judge

Les salaires des joueurs des ligues majeures sont basés sur la comparaison de leurs statistiques avec celles d’un autre joueur. Aaron Judge, des Yankees, a signé une entente de 9 ans pour environ 360 millions $, soit 40 millions $ par an.

Ohtani a remporté plusieurs titres, dont ceux de Recrue de l’année, de Frappeur de choix de l’année, de Joueur par excellence de la Ligue américaine et de Joueur par excellence de la dernière Classique mondiale. Sans aucun doute, il devrait à juste titre envisager un contrat similaire à celui d’Aaron Judge.

L’histoire se répète

Le lanceur vedette a déchiré son ligament collatéral ulnaire à la fin de sa première année. Cela a mis fin à sa campagne sur le monticule, mais il a terminé l’année comme frappeur avant de subir son opération à la fin de la saison.

Cette année, pour une deuxième fois en carrière, la déchirure du ligament dans son coude droit change tous les plans en lien avec la signature de son prochain contrat. Tout au long des négociations, on lui posera des questions sur son statut et sur la santé de son bras.

Aucun lanceur partant n’avait jamais remporté le trophée Cy-Young après avoir subi une opération de type Tommy John, jusqu’à ce que Jacob deGrom le fasse, deux fois plutôt qu’une. Mauvaise nouvelle cette année : il s’est encore blessé au bras. Justin Verlander et John Smoltz, qui ont eu la même opération, sont d’autres exemples de lanceurs qui ont connu du succès par la suite.

Perte de 200 M$

Les fans de baseball ont tendance à oublier la réalité de Shohei Ohtani, qui devient agent libre à la fin de l’année. Ce qui veut dire qu’il n’est sous contrat avec aucune équipe. Avant sa blessure, sa valeur financière pouvait être estimée aux alentours de 300 millions $. Désormais, une équipe pourrait lui offrir seulement 100 millions $ avec bonus en fonction des matchs qu’il disputera à titre de lanceur partant.

Une perte de 200 M$ est envisageable.

Plusieurs Jays sur le carreau

La liste des joueurs blessés dans le camp des Blue Jays de Toronto commence à s’allonger de manière inquiétante.

Matt Chapman sera absent pour au moins 10 jours. La blessure à la jambe de Bo Bichette n’est pas rassurante. Le pouvoir offensif des Jays repose sur les épaules de Vladimir Guerrero fils. Il doit connaître une séquence de matchs avec des coups de circuit et faire marquer des points.

Quant aux autres joueurs, ils doivent provoquer des points en exécutant les jeux de bases plus souvent. La beauté du baseball, comme Yogi Berra l’a si bien décrit : « Ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini. »