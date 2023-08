Voici la nouvelle chanson de Lara Fabian et Florent Pagny (et leur interprétation est émouvante)

Lara Fabian fait partie des 20 vedettes de la chanson française qui chanteront en duo avec Florent Pagny sur le nouvel album de ce dernier, baptisé 2 Bis sa sortie est prévue le 1er septembre prochain.

Le court extrait vidéo publié sur le compte Instagram de Lara Fabian a de quoi émouvoir. On y voit la chanteuse en compagnie de son ami Florent Pagny interpréter Et maintenant en studio tout en riant et se prenant dans leurs bras.

«Quel bonheur d’avoir à nouveau mêlé ma voix à celle de Florent Pagny. Merci, mon Florent pour ce moment de partage et tous mes vœux de succès pour la sortie de ton nouvel album 2 Bis. Sincèrement heureuse d’y être à tes côtés», a écrit Lara Fabian en guise de description à la touchante vidéo.

Florent Pagny, 61 ans, a révélé être atteint d’un cancer des poumons en janvier 2022. Il a dû subir six mois de chimiothérapie. Il a vécu une récidive en mars 2023 après avoir arrêté son traitement d’immunothérapie en cours de route, confiant qu’il allait guérir. Voilà pourquoi on voit l’artiste sans cheveux dans la vidéo publiée par son amie Lara Fabian, mardi.

En février dernier, Florent Pagny a fait partager une photo de lui en Corse en compagnie de ses «camarades de chant» Patrick Bruel, Jean-Charles Papi et Patrick Fiori sur Instagram avec la mention «chimio commencée mais la vie continue.»

Le chanteur a été coach à l’émission The Voice: La Plus Belle Voix en France de 2012 à 2018 et de 2021 à 2022.