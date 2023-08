Une étude offre 7500 $ aux sans-abris pour évaluer leurs dépenses

Une étude de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) a offert 7500 $ à des sans-abris pour étudier la façon dont ils dépenseraient la somme pendant une année.

Le docteur Jiaying Zhao, professeur agrégé de psychologie à l'Université de la Colombie-Britannique, faisait partie d'une équipe qui a donné 7 500 $ à 50 sans-abris de Vancouver, selon «CTV News».

«En général, les gens ne font pas confiance aux sans-abris, a-t-il dit. Nous croyons que lorsque nous donnons de l'argent aux sans-abris, ils vont le gaspiller en drogue et en alcool. C'est une croyance profondément enracinée et j’estime que c'est injuste et que ce n'est pas vrai.»

Les résultats de l’étude tendent d’ailleurs à montrer que les sans-abris ont un plan pour améliorer leur sort.

«Lorsque nous parlons à ces gens, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire pour retrouver un logement et ils n'ont tout simplement pas d'argent, a souligné Jiaying Zha.

«Ils n'ont pas dépensé plus d'argent en alcool ou en drogues, contrairement à ce que les gens croient, mais ont plutôt dépensé cet argent en loyer, en nourriture, en logement, en transports en commun, en meubles, en voiture d'occasion et en vêtements», a-t-il ajouté.

Les participants qui ont reçu de l'argent ont été comparés à 65 sans-abris qui n'ont pas reçu de montant d’argent. Selon un communiqué de l’université, ceux qui ont reçu la somme de 7500 $ ont passé 99 jours de moins dans la rue. Ils ont également permis à l’État d’épargner en moyenne 777 $ par personne.

L’établissement scolaire compte refaire une étude similaire dans d’autres villes canadiennes et américaines.