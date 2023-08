«Les revers ne sont que des tremplins vers le succès»: Leylah Fernandez écrit un touchant message pour ses fans après son élimination au US Open

NEW YORK | Leylah Fernandez s'est ouverte sur la pression qu'elle ressentait ainsi que la déception que lui faisait vivre la défaite dans un long message qu'elle a adressé à ses fans, mercredi, au lendemain de son revers au premier tour du US Open.



Il n'est pas rare que les joueurs publient des mots accompagnés de photos d'eux en action sur leurs réseaux sociaux après leurs revers dans les tournois, y indiquant avoir hâte de revenir ou souhaiter faire mieux la prochaine fois.

Mais celui que Leylah a publié en anglais, l'une des trois langues qu'elle parle, sur Instagram et Twitter, semblait beaucoup plus senti.

Des difficultés envahissantes

Il lui a d'ailleurs valu le soutien d'autres joueuses, dont sa compatriote Carol Zhao et l'une de ses amies sur le circuit, la Française Alizé Cornet, qui lui a indiqué «adorer ses mots».

«Le tennis, ce n'est pas que de la force physique et de la technique», a commencé Leylah, avant de poursuivre en indiquant qu'il s'agissait «d'une bataille mentale qui [la] pousse jusqu'à [ses] limites.»

«Chaque match, chaque point défient ma résilience et ma détermination. Et oui, il y a des jours où la lutte mentale devient envahissante, quand les doutes s'invitent», a-t-elle aussi écrit.

Récemment, Félix Auger-Aliassime indiquait également à quel point l'aspect mental était important au tennis. Il expliquait lundi que dans sa saison difficile, au fur et à mesure que les revers s'enchaînent, il devient plus difficile pour lui d'être en confiance lors des points importants.

Un «2 sur 10»

Finaliste à New York il y a deux ans, Leylah a livré une belle bataille devant Ekaterina Alexandrova, la 22e tête de série, au premier tour du US Open. La joueuse de 20 ans s'est finalement inclinée en trois manches disputées en plus de trois heures, après avoir mené au set ultime.

Elle a souvent bien joué dans ce match, la Québécoise, visant les lignes et dominant les échanges en fond de terrain. Mais après la rencontre, elle se donnait une note sévère, indiquant que son niveau de jeu était de «2 sur 10».

Treizième au monde en août 2022, Fernandez occupe présentement le 67e échelon du classement féminin.

Elle était 96e plus tôt cet été, mais elle a remonté grâce à quelques bons résultats, dont un troisième tour à Montréal et un quart de finale à Cleveland, avant les Internationaux des États-Unis.

Elle remercie ses fans

Clairement, il lui tarde de remonter au classement et de vivre à nouveau de grands moments sur le circuit.

Toutefois, dans son message, tout en remerciant ses fans «d'être à ses côtés» et en disant qu'elle savait qu'elle «n'était pas seule», la Lavalloise a promis de continuer «à tout donner».

«Vos encouragements me donnent la force de continuer à me battre, même quand les choses ne se déroulent pas comme prévu. Rappelez-vous, les revers ne sont que des tremplins vers le succès.»

«Même si ce récent résultat me fait mal, je choisis d'accepter le processus, les victoires comme les défaites, et les leçons qui viennent avec.»

«Je voulais prendre un moment pour partager certaines pensées. Même si je suis déçue du résultat, je crois que tant la victoire que la défaite font partie de cette incroyable épopée qu'est le monde du tennis.

Le tennis, ce n'est pas que de la force physique et de la technique; c'est une bataille mentale qui me pousse jusqu'à mes limites. Chaque match, chaque point défient ma résilience et ma détermination. Et oui, il y a des jours où la lutte mentale devient envahissante, quand les doutes s'invitent.

Mais il y a une chose: je sais que je ne suis pas seule. Tous les athlètes font face à des moments de doute. C'est ce que nous faisons de ces moments qui nous définit. Je suis dédiée à apprendre et à grandir de ces expériences, à me servir de la déception afin de me pousser à me dépasser et à devenir une meilleure joueuse. Et, plus important encore, une personne plus forte.

Je suis reconnaissante pour le support sans borne de mes incroyables fans, de mon équipe et des gens que j'aime. Vos encouragements me donnent la force de continuer à me battre, même quand les choses ne se déroulent pas comme prévu. Rappelez-vous, les revers ne sont que des tremplins vers le succès.

Même si ce récent résultat me fait mal, je choisis d'accepter le processus, les victoires comme les défaites, et les leçons qui viennent avec. Merci d'être à mes côtés, et je vous promets de continuer à tout donner.»