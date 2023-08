MONTMINY, Pascal



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 août 2023, à l'âge de 83 ans, est décédé Monsieur Pascal Montminy, époux de feu Madeleine Bernatchez et conjoint de Marie Simard. Il était le fils de feu Eugène Montminy et de feu Alice Boulet. Il demeurait à Beaumont. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Mario (Julie Lemieux-Roy); ses petits-enfants : Sarah, Patrice et François; ses frères et soeurs : feu Réal (Pierrette Raby), feu Roger (Pierrette Chagnon), feu Fernand (Madeleine Claveau), feu Roselle, Agathe (feu Roger Dionne), Lise (André Bolduc) et Ginette; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bernatchez et Simard; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au Dr Jocelyn Roy ainsi qu'à toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis pour le département de Soins Palliatifs. La famille recevra les condoléances aule vendredi 1er septembre de 19 h à 21 h ainsi que le samedi 2 septembre de 8h30 à 10h30.