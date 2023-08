MARCEAU, Marie-Marthe



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 8 août 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Marie-Marthe Marceau, épouse de feu monsieur Neil Paré. Elle était la fille de feu Louis Marceau et de feu Olivine Larochelle. Elle demeurait à Lévis, autrefois à Honfleur. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Mario Fortier), Jean-Louis, Jacinthe, Marianne (feu Richard Gravel) et Robert (France Fournier) ; ses petits-enfants : Geneviève, Étienne (Lyna Côté), Richard, Jean, Roxanne, Rosalie (et son ami Léo), Florence, Leïla (Jérémy Lambert), Élodie et Michaël ; ses arrière-petits-enfants : Justin, Victoria, Elliott, Nathan et Olivier ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses parents, ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Paré qui l'ont précédée. Sincères remerciements à tout le personnel soignant du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec ou par un envoi de fleurs à l'église de Honfleur le jour des funérailles à compter de 9 h. Selon ses dernières volontés,avec la famille en présence du corps. La famille vous accueillera àde 9h30 à 11h pour recevoir les condoléances.