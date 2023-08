VILLENEUVE, Richard



À son domicile, le 4 juin 2023, à l'âge de 68 ans et 7 mois, est décédé monsieur Richard Villeneuve, le conjoint de feu madame Claudette Poirier. Il était le fils de feu madame Noëlla Carrier et de feu monsieur Rodolphe Villeneuve. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h 30 à 12 h 15.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil son fils Simon (Marie-Christine); ses frères : Alain, Marc, Luc (Mélanie) et Éric (Béatriz); ses neveux et ses nièces : Yanick, Annabelle, Louis, Éricka, Peiter et Éden, ainsi que plusieurs cousines et cousins des familles Barras, Nolet, Reimnitz, Vanasse, Carrier, Ruel, Lemelin, Leclerc et Villeneuve, ses tantes et ses oncles : Louise et Fernand, Claudette et Guy, Gilles, Pauline et Jacques, Hélène, Denise et Rosaire, ainsi que ses nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du CLSC de Limoilou, la Dre Carole Cyr et le Dr François Aubin.