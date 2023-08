NOËL, Jean-Jacques



À l'Hôpital Général de Québec, le 19 août 2023, à l'âge de 79 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jean-Jacques Noël, époux de madame Solange Leblanc, fils de feu madame Jacqueline Grenier et de feu monsieur Jean-Louis Noël. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles, ultérieurement, en famille. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles, Marie-Josée (Steve Leclerc) et Véronique (Christian Forgues); ses petits-enfants: Roxanne et Jean-Simon; ses soeurs, Lise et Jocelyne (Denis Harvey), ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et ami(e)s. Tu vivras pour toujours dans nos coeurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix, au nom de monsieur Jean-Jacques Noël.