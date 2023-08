BAKER, Steeve R.



À son domicile entouré des siens est décédé, le 18 août 2023, à l'âge de 57 ans et 2 mois, Steeve R. Baker, conjoint de Barbara Genest, fils de Yolande Fournier et de feu Raynald Baker.Vulgarisateur d'exception, Steeve R. était enseignant au Département de biologie et de techniques de bioécologie du Cégep de Sainte-Foy, ornithologue, photographe naturaliste et grand interprète de la nature. Il se passionnait d'environnement et éduquait sur des questions relatives à la biodiversité, aux enjeux environnementaux et sociaux. Par ses nombreuses et toujours généreuses communications, il ne laissait personne indifférent. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :, de 11 h à 14 h 30.Steeve R. laisse dans le deuil ses deux enfants chéris Nikita (Rock-Alexandre Tremblay) et Sacha Baker (Émilie Dallaire); sa mère Yolande, son frère Patrick (Marie-Josée Tétreault) et sa sœur Kathleen (Alain Laplante), ainsi que sa belle-sœur, Natasha Genest; ses deux neveux et sa nièce : Albert et Éléonore Laplante ainsi qu'Alexandre Baker; des oncles et tantes, des cousins et cousines, de nombreux collègues et des amis exceptionnels. Sa famille tient à remercier chaleureusement le personnel attentionné et dévoué de l'équipe des soins palliatifs du CIUSSSCN de La Source Sud et de la Coopérative de solidarité et de services à domicile de Québec. Un grand merci aux médecins, infirmières, physiothérapeutes, ergothérapeutes et autres professionnels de la santé qui ont joué un rôle essentiel durant la dernière année pour son maintien à domicile. Un merci tout spécial à Éric Comeau, un préposé attentionné et généreux qui est devenu son bon ami. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec (SLA). Téléphone : 1-877-725-7725, site web : sla-quebec.ca. Compensez l'envoi de fleurs ou d'offrandes de messes par des moments partagés avec les personnes qui vous sont chères. Prenez le temps… pour vous émerveiller de la nature qui vous entoure avec ceux que vous aimez.