FORTIER, Lucie



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 août 2023, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Lucie Fortier, épouse de monsieur Jean-Paul Morissette, fille de feu Rosaire Fortier et feu Lucienne Brochu. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Patrick et Mylène Morissette; ses petits-enfants : Himée Tremblay, Émely et Léo Morissette; ses frères et sœurs : Jacques (Guylaine), Diane (Raoul), Jean-Marc et Line (Magella); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morissette : Réjean (Solange), Réal (Michelle), Lynda et Marlène (Serge) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Jacqueline (Réal), feu Pierrette (Roger), feu Ronald et feu Réjeanne (Lewis). Remplacez vos dons de fleurs par un don à la Société canadienne du cancer. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera au :à compter de 13h.Si vous désirez assister virtuellement aux funérailles, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le dimanche 3 septembre à 15h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".