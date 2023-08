NADEAU, Céline



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Céline Nadeau, survenu à Québec le 10 juillet 2023. Elle était la fille de feu Émérentienne Bolduc et de feu Gérard Nadeau. Elle habitait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa sœur Pauline Nadeau (feu Charles Pageau) et son frère Jean-Claude Nadeau (feu Noëlla Martin); plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces ainsi que plusieurs ami(e)s. Elle est partie rejoindre ses parents ainsi que son frère et sa sœur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à IUCPQ, 2700 chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC) G1V 0B8, téléphone : 418 656-4999.https://fondation-iucpq.org/je-donne/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.