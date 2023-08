BARCELO, Francine



À Québec, le 19 août 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Francine Barcelo, fille de feu dame Simone Viau et de feu monsieur Nelson Horace Barcelo. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière du Parc Commémoratif de la Souvenance. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse de très beaux souvenirs à ses sœurs : Suzanne, Claire, Danielle (Charles-Henri Dessureaux) et Sylvie (Michel Després), à ses nièces et neveux : Annie (Dominique De Santis), Alain (Iolanda Colangelo), Martin (Véronique Charette) et Mariève (Étienne Beaudry) ainsi qu'à ses petits-neveux et sa petite-nièce : Alexandre, Charles, William, Henri, Laurent, Émile et Léanne. Elle laisse également dans le deuil ses cousins, cousines ainsi que de précieux(ses) amis (es). La famille désire remercier le personnel des institutions de santé qui l'ont accompagnée avec dévouement et dignité. À la demande de Francine et en continuité avec ses 34 années d'enseignement, toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Petits bonheurs d'école, 375, avenue des Oblats, Québec, Qc, G1K 1R9.https://www.petitsbonheursdecole.com/