COUTURE, Simone



À l'unité des soins palliatifs du Jeffery Hale, le 23 juillet 2023, à l'âge de 89 ans, est décédé Simone Couture, épouse de feu Jean-Marc Dion. Elle était la fille de feu Raynaldo Couture et de feu Corinne Bernier. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Sonia, Normen (Andrée Morisset) et Charlaine (Michel Lachance); ses petits-enfants : Samuel (Amélie Jalbert-Castonguay), feu Florence et Marie Rose (Yanik Guillemette); ses arrière-petits-enfants : Victoria, Julien, Olivia, Émile et Mila Rose; ses frères et sœurs : feu Rita (feu Clément Roy), feu Richard (Juliette Bélanger), feu Rolande (feu Jean-Berchmans Michaud), feu Jeannine (feu Cliff Demers), Jean-Paul (Andrée Turmel) et feu Louisette (Fernand Castonguay); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dion : feu Rollande (feu Adrien Demers), feu Fernand (feu Pierrette Bégin), feu Marcel (feu Thérèse Bilodeau), feu André (feu Albertine Gagné et Michelle Fournier), feu Denise (feu Philippe Girard), feu Marthe (feu Robert Boulay et Gilles Boudreau), feu Georges (Micheline Jolicoeur) et feu Benoit (Lise Brouillard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents; ses grandes amies Muriel, Denise et Francine, les infirmières retraitées de la cohorte 1953-56 de l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec et ses nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation En Cœur (https://en-coeur.org/dons/programme-dons-in-memoriam), fondation qui vient en aide aux enfants malades du cœur, en mémoire de sa petite-fille Florence Dion. La famille recevra les condoléances auà compter de 13h00.