VERRET, Jean-Claude



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 3 août 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Verret, fils de feu monsieur Edmond Verret et de feu madame Léna Binet. Il demeurait à Québec.où la famille vous accueillera à compter de 13h. L'inhumation suivra au cimetière de la Nativité de Notre-Dame rue Wilbrod-Robert. Monsieur Verret laisse dans le deuil sa conjointe Denise Cantin; son frère Edmond Verret (Isabelle Giroux); ses sœurs : feu Emilia et feu Juliette (feu Joseph Duguay) ; ses neveux et nièces : Brigitte Verret (Jean-Yves Matte), Manon Simard (Stéphane Tremblay), Mario, Francine (Martin Dufour), Guylaine (Michel Jones), feu Josée (Richard Parent), Danielle (Denis Turcotte), Stéphane Duguay (Annie Caron) et leurs enfants ; ses belles-sœurs de la famille Cantin : feu Mariette (feu Jules Delisle) (ses enfants : Pierre, Alain et Sylvie Delisle), Yolande (André Plamondon) (ses enfants : Mireille (Christian Proulx) et Hélène Plamondon (Christian Dea), feu Louise (ses enfants : Jonathan (Sophie Emond), Maxime (Nina Nguyen) et Marie-Ève Aubert (Christophe Brien) et leurs enfants ainsi que plusieurs petits-neveux, petites-nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial à tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Il a été confié à la maison funéraireToute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, www.cancer.ca