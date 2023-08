MERCIER, Simone Couture



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 19 août 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée paisiblement madame Simone Couture, épouse de feu Jean-Luc Mercier, fille de feu Philémon Couture et feu Dolorès Pouliot. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraireL'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de St-Grégoire de Montmorency. Elle laisse dans le deuil son fils Michel; ses frères et soeurs : feu Adrien (feu Marie-Estelle Buteau), feu Yvette (feu Raymond Ruel), Jean-Paul (feu Jeanne Savard), Adélard (feu Rita Roy), Rolande (feu Adrien Bédard, son ami Lionel Côté); sa belle-soeur de la famille Mercier : feu Huguette, feu Guy (Diane Martineau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (https://fondationduchudequebec.org/)