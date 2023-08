RUEL MARANDA, Carmen



À la Résidence Louis-Hébert, le 12 août 2023, à l'âge de 74 ans et 5 mois, est décédée madame Carmen Ruel, épouse de monsieur Marc Maranda, fille de feu dame Rita Lemelin et de feu monsieur Roland Ruel. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son époux Marc Maranda; ses soeurs: Gisèle (Charles-Aimée Caseault) et feu Micheline; ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Jean (feu Yvonnette Lachance), André (Carole Parent), Monique, feu Pierre (Huguette Pelletier), Claude (Jacqueline Blouin), feu Marguerite, Nicole (feu Michel Moreau), Jacques (Lise Légaré) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du C.H.S.L.D. Louis-Hébert, le C.L.S.C. LIMOILOU et le CHU de Québec pour les bons soins et dévouement envers Carmen. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 14 h 30.L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure au Cimetière St-Charles Mausolée Catherine-de-St-Augustin avec la famille immédiate. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Les Diabétiques de Québec 979, avenue de Bourgogne, bureau # 180, Québec, Québec Téléphone : 418 656-6241, poste Courriel : info@diabec.com Site web : www.lesdiabetiquesdequebec.org et Fondation CSSS de la Vieille-Capitale ( voir Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale FAIS). Des formulaires seront disponibles sur place.