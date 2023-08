GAGNON, Bibiane



À l'Hôpital Général de Québec, le 1 août 2023, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Bibiane Gagnon, fille de feu madame Évelina Lortie et de feu monsieur Wilfrid Gagnon. Elle demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera au cimetière La Nativité-de-Notre-Dame. Elle laisse dans le deuil sa soeur feu Gilberte Gagnon, son frère feu Claude Gagnon (feu Micheline Perron); son neveu Michel Gagnon (Nancy Langlois), sa nièce Johanne Gagnon (Michel Labelle); ses 4 petits-neveux et nièces: Alyson, Louis-Félix, Sandrine et Antoine.