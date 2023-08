PARÉ, Jeanne-D 'Arc



À son domicile, entouré de ses enfants le 10 août 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Jeanne-D 'Arc Paré, épouse de feu monsieur Lionel Paquet, fille de feu monsieur Rosaire B.Paré et de feu dame Héléna Doré. Elle demeurait à St-Raymond. La famille recevra les condoléances aude 9 h à 11 h en présence des cendres.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Madame Paré laisse dans le deuil ses enfants : Céline (feu Maurice), Michel (Danielle), Guy (Johanne), Denis (Solange), Pierre (Jocelyne), Linda, Simon, Suzie (Mario) et Nancy (Richard); ses petits-enfants : David (Marie-Michèle), Mathieu (Joanie), Dave (Karine), Sébastien (Soleya), Maxime, Gabrielle (Sébastien), Olivier (Valérie), Marc Antoine, Alexis (Taylor); ses arrière-petits-enfants : Siméon, Victor, Xavier, Louis-Félix, Alexis, Léa, Claudie, Florence, Jacob, Éliot, Mia-Élisabeth et Charlie; ses frères et sœurs : feu Françoise (feu Léopold), Rachelle (feu Lucien), feu Bruno (feu Claudette), feu Maurice (Nicole), feu Denise (feu Conrad), feu Pierrette (feu Marcel), Sylvain (Michèle), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paquet : feu Alice (feu Émile), feu Rose-Alma (feu Benjamin), feu Fernand (feu Rose-Alma), feu Rolland (Colette) et feu Noëlla ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Merci sincère au personnels soignants du département de dialyse de l'hôpital régional de Portneuf. Un merci du fond du cœur à Gino Gosselin l'infirmier en soin palliatif, pour ses soins et sa grande qualité d'humanité lors des soins prodigués à notre maman. Merci à sa petite-fille Gabrielle infirmière pour les bons soins prodigué à notre maman ainsi qu'à notre sœur Nancy pour les bons soins donnés à notre maman depuis plusieurs années ainsi qu'à nos frères Denis et Simon pour le temps qu'ils ont consacré au bien-être de notre maman. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation santé Portneuf. https://fsssp.ca/