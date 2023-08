FORTIN, Pauline



Au CHUL, le 15 août 2023, à l'âge de 79 ans, est décédé madame Pauline Fortin, épouse de monsieur Robert G. Dupuis, fille de feu Marguerite Pettigrew et de feu Cléophas Fortin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aude 13 h à 14 h 45.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles : Hélène, Marie-Josée (André Collins) et Geneviève (Guy Range); ses petits-enfants : William et Jonathan Range, Antoine et Mathilde Collins; son amie Pauline D'Anjou (Jean-Claude Turcotte); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la soeur de feu soeur Madeleine, Gaétan, feu Ghislaine (Maurice Kervarec), feu Mariette, feu Micheline (feu Serge Carponcy), feu André, feu Yves (feu Line Cauchon), feu Jean-Marie (Denise Dumas), feu Guy (Marie-Gabrielle Paquet) et de Jacques (Stella Wright). Elle était également la belle-soeur des membres de la famille Dupuis : Jean-Guy et Gilles (Patricia Kelly). Sincères remerciements au personnel de la résidence La Contemporaine pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, téléphone : 418 527-4294, www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.