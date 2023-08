FRADET, Jean-Baptiste



À Québec, le 25 août 2023 est décédé paisiblement monsieur Jean-Baptiste Fradet à l'âge de 79 ans, fils de feu dame Marie-Rose Gamache et de feu monsieur Élie Fradet. Il demeurait à Québec. Jean-Baptiste laisse dans le deuil ses enfants : Sonya (Steven Tremblay), Éric et Mélanie Fradet (Daniel Gignac); la mère de ses enfants : Yolande Gilbert; ses petits-enfants : Alexandre (Anne-Sophie Chabot), Vanessa (Maxime Masson), Emrick (Lorie Cantin), Mathys Fradet ainsi que Emy (David Hamel) et Maygan Gignac; son arrière-petit-fils : Jaxon Fradet; ses soeurs et son frère : Ange-Aimée, Claire et Robert Fradet; et sans oublier ses neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du foyer de Loretteville pour les bons soins prodigués à Jean-Baptiste et leur dévouement jusqu'à la fin. Elle désire également exprimer sa profonde gratitude au Dr. Lessard. Votre bienveillance, votre disponibilité et votre dévouement envers notre père nous touchent profondément. Un merci spécial à Luc Dufour pour son écoute, sa sensibilité, sa générosité et sa transparence envers la famille.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société Alzheimer de Québec.