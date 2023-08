TREMBLAY, Florent



Le 9 juin 2023 est décédé à Québec à l'âge de 90 ans M. Florent Tremblay, époux de feu Denise Tremblay, demeurant au Manoir Archer (Chartwell) de Sainte-Foy.Il laisse dans le deuil ses filles Hélène (Gervais Gauthier), France (Michel Chouinard) et sa petite-fille April Sansfaçon. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : feu Marcel (Huguette Munger), feu Patricia (feu Laurent Grenon), feu Renald (Jeannine Duval), feu Laurier (Réjeanne Gilbert), feu Denis (feu Monique Côté), feu Antonin (feu Lise Dionne), feu Michèle (feu Claude Dufour), feu Bernard, Monique (Normand Girard); ses beaux-frères et belles-sœurs : Gérald (feu Micheline Tremblay), feu Égide (Lauréanne Tremblay), Lorraine (René Angers), feu Gisèle (Victorien Desgagné), Lise (feu Paul Bolduc), Christiane (Christian Dehaes), Charles (Roseline Simard), Diane (Benoît Chiasson), Rachel, Jacques (Georgette Martel); ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. La famille recevra les condoléances en présence des centres au :de 13 h à 16 h.Ses filles tiennent à remercier le personnel de l'unité des soins du Manoir pour leurs bons soins.