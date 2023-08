LECLERC, Maurice



À son domicile, le 16 août 2023, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Maurice Leclerc, conjoint de madame Jacqueline Blain. Il est allé rejoindre ses parents Bruno Leclerc et Carmen Pérusse. Il demeurait à Ste-Croix. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Jacqueline, ses enfants: Mélina Leclerc (Vincent Blanchet), Charles Leclerc (Laurence Blanchet), Élie Papineau (Patrice Deslauriers), Alex Papineau (Mélanie Bélanger); ses petits-enfants: Ophélie et Julia Blanchet, Romy et Livia Leclerc, Mahée, Éloi et Léo Papineau; ses frères et sœurs: Colette (Pierre Hamel), Marie (feu Julien Samson), Louis (Julie Deblois), feu Charles (Gisèle Lefebvre), Pierre (Anne Ilreguy), Robert (Francine Castonguay), Claude (Sylvie Lemay), Nicole (feu Edward Gallagher), Daniel (Manon Berthiaume); son beau-frère Jacques Blain (Anne Cazé); ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 10h.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial.