SIMARD, Gérard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 août 2023 à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Gérard Simard, fils de feu monsieur Alphonse Simard et de feu dame Anna Gagnon. Il demeurait à Beaupré autrefois à Lachine (Montréal).La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité une heure avant la cérémonie, soit de 9h30 à 10h30. Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Ferréol-les-Neiges sous la direction desIl laisse dans le deuil sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur : Ange-Marie (Gilles Pelletier), feu Armand (Huguette Dubeau) et il était le frère de feu Rosaire (feu Antoinette Giguère), feu Henri (feu Marguerite Giguère), feu Aurore (feu Marcel Morency), feu Thérèse (feu Émile Audet), feu Olia (feu Roger Cauchon), feu Marie-Anna (feu Camille Duclos). Il quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Un merci tout spécial à Fernand Morency et Jocelyne Dupont pour leur présence, leur aide et leur support envers Gérard.