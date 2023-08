PÉLOQUIN, Paul



À l'hôpital St-François d'Assise, le 3 août 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Paul Péloquin époux de feu dame Hélène Girard. Né à St-Jean-sur-Richelieu, le 5 mai 1931, il était le fils de feu Émile Péloquin et de feu Jeannette Lasnier. Il demeurait à Québec (Charlesbourg). Il laisse dans le deuil sa fille : Louise Péloquin (Denis Morand), ses petits-enfants : Marie-Eve Gauvin (Pascal Larose), Jean-Frédérick Gauvin (Julie Marcoux), ses arrière-petits-enfants : Alex, Léa et Louis-Maxime. Il laisse également dans le deuil : sa sœur Lise Vivier (feu, Roger Vivier), son beau-frère Jean-Louis Girard (feu, Gisèle Ouimet), ses nièces : Lyne Girard, Julie Vivier et son neveu Jean-François Vivier et leur conjoint.e. La famille aimerait remercier l'équipe des soins gériatriques de l'hôpital St-François d'Assise (5e étage), l'équipe des soins palliatifs (8e étage), plus particulièrement la Docteure Sophie Breton pour les excellents soins prodigués, sa disponibilité et sa bienveillance.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 13h,Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (1825 boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec, Québec G1J 0H4).