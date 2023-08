TREMBLAY, Louise-Pauline



À l'Hôpital St-Sacrement, le 21 août 2023, à l'âge de 90 ans et 7 mois, est décédée madame Louise-Pauline Tremblay, fille de feu Annette Tremblay et de feu Roméo Tremblay. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de La Malbaie. Elle laisse dans le deuil sa fratrie : Agathe (Jean-Claude Dufour), Yves (Madeleine Laperrière), Jocelyne (Rénald Dufour), Charlotte (feu Jean-Guy Néron), Claudette, Janine (feu Jean-Guy Lampron) et Rita Demeules (feu Jean-Marie Tremblay); ses 11 nièces et neveux et leur conjoint : Mathieu Dufour (Josiane Leclerc), Marie-Eve Dufour (Vincent Gaudreau), Isabelle Tremblay (Serge Lapointe), Jean-François Dufour (Caroline Boudreault), Martine Néron (Stéphane Pagliericci), David (Anne-Lise Savard), Chantal Lampron (Stephen Goulet), Dany Lampron, Serge Tremblay (Suzanne Forgues), Line Tremblay, Martin Tremblay (Marie-Claude Desbiens), ainsi que plusieurs cousins et cousines. Elle est allée rejoindre ses parents, sa sœur Yvette et ses frères Yvon et Jean-Marie. La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité coronarienne et du 4e étage de l'Hôpital St-Sacrement ainsi que de La Clairière du Boisé, particulièrement Evelyne. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.