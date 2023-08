DROLET, Raymond



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Raymond Drolet, décédé à Loretteville le 22 août 2023, à l'âge de 92 ans et 9 mois. Il était l'époux de feu Thérèse Côté et le fils de feu Antoinette Rochette et de feu Noël Drolet. Il demeurait autrefois à Donnacona (Les Écureuils). Les membres de la famille recevront les condoléances au :de 9h à 11h.L'inhumation se fera par la suite un peu plus tard au cimetière les Écureuils. Il laisse dans le deuil ses enfants : Michel, Jean (Suzanne Cloutier), Denise (Patrick Plante) et René (Régine Zakaïb); ses petits-enfants qui lui ont apporté beaucoup de bonheur : Julie, Amélie, Charles, Sarah, Anaïs, Pierre-Étienne et Charlotte; ses arrière-petits-enfants : Thomas, Roxane et Léon; ses frères et sœurs : Gilbert (feu Raymonde Dussault), Jean-Guy (Liliane Bourque), Georgette (feu André Vézina), sœur Claire s.f.a, Claudette (Jean-Marc Boulianne), Pierre (Jacynthe Trépanier), Huguette (André Lauzon), Thérèse (Cécile Fortin); ses beaux-frères et belles-sœurs : Clément Côté (Gemma Paquet), Marcel Côté (feu Charlotte Sauvageau; Jeanne D'Arc Bédard); Monique Richard (feu Laurent Côté, feu E.K. Taylor), ainsi que de nombreux amis, neveux et nièces. Il fut prédécédé par ses frères et sœurs : Madeleine, Jacqueline, Fernand, Antoine, et Pauline, ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Loretteville pour leur compassion, leur dévouement, et les très bons soins prodigués à notre père pendant plusieurs années. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale (www.fondationfais.org) en indiquant le CHSLD Loretteville comme récipiendaire du don. Des enveloppes seront aussi disponibles au salon funéraire.