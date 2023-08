ROULEAU PELLETIER, Colette



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 10 août 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Colette Rouleau, épouse de feu monsieur Raymond Pelletier, fille de feu Marguerite Michaud et de feu Robert Rouleau. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances auElle laisse dans le deuil sa fille Sylvie; ses sœurs : Jeannine (feu Oscar Côté); Yvette (feu Paul Boutin); Claudette (feu Claude Côté); Lise (Rosaire Berthiaume) et Jacqueline; sa grande amie Monique Cloutier; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Gaston et de feu Yolande. Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, téléphone : 418 656-4999, www.fondation-iucpq.org.