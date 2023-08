VALCOURT, Gaston



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 août 2023, à l'âge de 74 ans, s'est éteint monsieur Gaston Valcourt, époux de madame Micheline Croteau, fils de feu monsieur Oscar Valcourt et de feu madame Anne-Marie Jenkins. Il demeurait à Lévis.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Mélanie, feu Denise, Mickaël (Sophie-Rose Labbé-Larrivée); ses petits-enfants : Keven (Marie-Hélène Messier), Marie-Andrée, Tommy, Vanessa (Olivier Gosselin), Frédérique (Vincent Bujold). Il était le frère de : Marguerite (John Henderson), feu Gisèle (feu Pierre Mercier), Georgette, feu Denise, feu Charlotte. Il était le beau-frère de : feu Ginette (Jean-Marc Fillion), feu Alice, Yolande (Yves Roussel) et feu Denis. Il laisse également dans le deuil son filleul Dave Valcourt (Grace), sa filleule Lucie Fillion (Sébastien Demers) et son filleul Frank Bédard, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, collègues de travail (et amis) du collège de Lévis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h à 11 h 45.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie. Un merci aux soignants de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins. Merci également au personnel du CLSC de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, téléphone : 1-888-768-6669, site web : www.poumonquebec.ca ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, téléphone : 418 837-6131, site web : www.alzheimerchap.qc.ca.