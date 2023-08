BROUSSEAU, Renald



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 16 août dernier est décédé à l'âge de 80 ans et 7 mois monsieur Renald Brousseau époux de feu Géraldine Delaunois. Il était le fils de feu Ernest Brousseau et de feu Marie Beaulieu. Il laisse dans le deuil sa fille Sophie; son petit-fils adoré Alexandre; le père de Alexandre, Dominique Feliziani; ses frères et sœurs : feu Jean-Marie (feu Charlotte Pelletier), feu Gérard (feu Marie-Jeanne Chabot), feu Roger (feu Ireine Roberge), Claude (Gisèle Drolet), feu Jacques (Francine Lamothe), feu Yvan, feu Reine (feu Roger Lemieux), Colette (feu Camille Desgagné), feu Jacqueline (feu Émilien Genest) et feu Denise. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et ses belles-sœurs : feu Roger (Marie-Paule Marquis), Thérèse (feu Jean-Guy Plante), Jean-Claude (feu Nicole Chapadeau), Émile (Gaétane Hébert), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances auLa famille désire remercier le personnel soignant de l'unité des soins palliatifs (B-8) de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Véro & Louis (651 Notre-Dame Ouest, bureau 550 Montréal (Québec) H3C 1H9).