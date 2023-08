BÉCHARD, Marlène



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 19 août 2023, à l'âge de 68 ans, est décédée dame Marlène Béchard, fille de dame Yolande Boudreau et de feu monsieur Lucien Béchard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre sa mère Yolande, ses deux fils : Sébastien Hovington et François Hovington (Julie Bouchard); ses deux petits-enfants: Félix Harvey et Roxanne Hovington; ses sœurs et frères : Anne-Marie (Denis), Jovette (Jean-Pierre), Andrée (Michel), Claire (Alain), Linda (Jocelyn), Danielle, Jean-Rock (feu Sylvie) et Michel (Sabrina); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, de nombreux parents et amis(es). La famille tient à remercier le Dr Provencher et son équipe pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (l'I.U.C.P.Q.), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, www.fondation-iucpq.org