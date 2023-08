MONTMINY, Marcel



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 18 août 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Marcel Montminy, conjoint de dame Sylvie Lessard, fils de feu Charlotte Côté et de feu Joseph Montminy. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera auIl laisse dans le deuil, outre sa conjointe Sylvie, ses filles : Hélène et Diane (Alain Bédard), la fille de sa conjointe Laurie Albert (Jason Beauchemin) et sa petite-fille Noémie St-Amand ainsi que Jean-Sébastien Fortin, ses frères et sœurs, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'I.U.C.P.Q. pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (l'I.U.C.P.Q.), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, www.fondation-iucpq.org