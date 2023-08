FORTIER, Nicole Nickner



Au Centre d'hébergement St-Augustin, Québec, le 6 août 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Nicole Fortier, épouse de monsieur Vianney Nickner. Née à Québec le 11 avril 1941, elle était la fille de feu dame Juliette Thibaudeau et de feu monsieur Irenée Fortier. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àOutre son époux Vianney, madame laisse dans le deuil ses enfants : Sylvain (Julie Richard), Isabelle (Bernardino Campa), Mireille (Marc Champagne); ses cinq petits-enfants : Marina Champagne, Alice Nickner, Pierloup, Tristan et Magalie Roberge-Nickner; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Michelle (feu Jean-Yves Proulx), Ginette (Guy Dufresne), Réal, Gilles, Danielle (François Lépine), Dominique (André Langevin), Serge; de la famille Nickner : Marielle (feu Claude Quesnel), Marguerite (feu Connel Mccarragher), Georgette (feu Roger Lavigne), Bernadette (feu Léo Lacroix), Reine (Roger Bolduc), Gilles (Marcelle Cyr), Christiane, Francine ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Site : www.societealzheimerdequebec.com, Tél. : (418) 527-4294.