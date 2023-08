LACROIX, Monique



À la maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 15 août 2023, à l'âge de 88 ans est décédée Madame Monique Lacroix, épouse de feu Monsieur Régent Blanchet. Elle était la fille de feu Alfred Lacroix et de feu Albéa Lapierre. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Nathalie (Sylvain Boisclair), Danny (Mylaine Arbour), Martin (Reine St-Onge) et Marie-Josée (Mario Leblond), ses petits-enfants : Catherine, Alexandra (Pier-Luc Falardeau), Audrey (Michael Lemelin), Ann-Frédérick, Élizabeth (David Rochon), Marie-Annick et Roxanne; ses arrière-petits-enfants : Samuel-Antoine, Eléna, Laurent, Émile, Amélia, Madison et Romane; ses frères et soeurs : feu Lorraine (feu Jean Allaire), feu Raymond (feu Thérèse Routhier), Hervé (feu Carmen Guay), Marcel (Françoise Guay), Bertha (feu Laurent Méthot), feu Pierrette (feu Fernand Richard), feu Colette (Jean-Marie Perreault), feu Maurice (Micheline Turcotte), Françoise, feu Hélène (feu Antonio Lambert), feu Claude, Jacques et André; ses beaux-frères et belles-soeurs : Marielle (Ulric Bernier), Serge (Louise Petit), feu Lise (feu Claude Chantal); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances auà compter de 11 h 30 etLa famille tient à remercier le personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral.