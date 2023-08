BOURRET, Louise Thériault



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 août 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Louise Thériault. Elle était l'épouse de Robert Bourret, fille de feu Aline Ouellet et de feu Ernest Thériault. Elle demeurait à Québec.et de là au cimetière St-Charles pour l'inhumation des cendres. La famille recevra les condoléances à l'église une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Robert Bourret; sa fille Brigitte; ses frères et sœurs : Raymond (Monique Jolicoeur), Pauline (Jean Labonté), Colette (Hudo Russell), feu Charlotte (Robert Gauthier) et Jacques; sa belle-sœur et son beau-frère de la famille Bourret : Madeleine (feu Georges Germain) et François (feu Gemma Belzile); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour tous les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) de l'Hôpital Laval, au 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315, Québec (Qc) G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, site Web : www.fondation-iucpq.org ou encore à la Fondation du CHU de Québec, au 1825, boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (Qc) G1J 0H4, tél.: 418-525-4385, site Web : www.fondationduchudequebec.org