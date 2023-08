BROUSSEAU LÉGARÉ, Georgette



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec le 24 août 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée entourée de l'amour des siens, dame Georgette Brousseau, épouse bien-aimée de feu monsieur Henri Légaré. Elle était la fille de feu dame Albertine Coulombe et de feu monsieur Gérard Brousseau. Elle demeurait à Loretteville. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles)Inc. pour crémation.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 heures. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial de Loretteville, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Pierre Légaré (Jacinthe Leclerc), Marie-Joëlle, Claire (Gilbert Paradis), Jean (Sylvie Tremblay), Marc et Michel (Justine Montminy); ses petits-enfants, Vincent, Caroline, Andrée-Anne, Éveline, Simon, Sébastien, Benjamin, Gabrielle, Jean-William, Alexandre et Elisabeth. Elle était la soeur de feu Gaston Brousseau (feu Marcelle Collins), feu Jean-Paul Brousseau (Bérangère Claveau), feu Madeleine Brousseau (feu Omer Godbout), feu Jacqueline Brousseau (feu Conrad Villeneuve). Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs arrière-petits-enfants, de nombreux neveux et nièces, son cousin Roger Brousseau et son amie Ghislaine Langlois. Un hommage spécial au personnel des Jardins Katerina de Loretteville pour leur bienveillance au cours des dix dernières années. Un grand merci à tout l'équipe des soins palliatifs de l'unité de gériatrie de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour leur grand dévouement et les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél : 418 656-4999, téléc. : 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucpq.org, site Internet : https://iucpq.qc.ca.