FAUCHER, Patricia Marcoux

Au CHSLD de Sainte-Marie, le 19 août 2023, à l'âge de, est décédée Mme Patricia Marcoux épouse de feu M. Albert Faucher. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera au :Les condoléances : le vendredi 1er septembre 2023 de 19h00 à 21h00 et le samedi 2 septembre 2023 de 9h00 à 10h30.et de là au cimetière paroissial. Lien de la diffusion des funérailles sur Facebook : https://www.facebook.com/eglisedestemariedebeauce?mibextid=LQQJ4dElle laisse dans le deuil, ses enfants : Germain (Suzette Vachon), Jeannette (feu Michel Lambert, Jocelyn Soucy), André (Huguette Sévigny), Laurent (Lise Turcotte), Denis (Mado Leclerc) et Thérèse, ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants et sa soeur Gemma. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs : Rollande (Wilfrid Drolet), Bertrand (Cécile Bonneville), Godfroy, Anita (Victor Drolet), Berthe, Florence (Welly Colette) et Jeannette (Joseph-Édouard Simard), ses beaux-frères et belles-soeurs : Joseph (Anna-Marie Bisson), Sauveur (Germaine Turmel), Yvonne (Nazaire Faucher), Adonia (Doris Rivers), Alfred, Alice (Isidore Faucher), Imelda, Anna et Auria Faucher. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CHSLD de Sainte-Marie pour leurs excellents soins et pour tout l'amour qu'elle a reçu. Dons suggérés : Le Crépuscule, https://www.lecrepuscule.ca/faire-un-don ou Groupe d'Accompagnement Jonathan, https://www.groupejonathan.ca/faire-un-don