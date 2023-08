LACHANCE, Rose-Emma Nicole



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 15 août 2023, à l'âge de 82 ans et 10 mois, est décédée madame Rose-Emma Nicole, épouse de feu monsieur André Lachance. Elle était la fille de feu monsieur Henri Nicole et de feu dame Eva Chamberland. Elle demeurait à Saint-Paul-de-Montminy. La famille accueillera parents et ami(e)s aule vendredi 1er septembre 2023 de 19h à 21h et samedi, jour des funérailles à compter de 9h.et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Elle est allée rejoindre son époux et ses parents, ainsi que ses frères et sœurs : Thérèse (Robert Laframboise), Lionel, Maurice. Elle rejoint également ses beaux-parents, Rosaire Lachance et Marie-Anne Bédard, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs : Roger (Séraphine Fortier), Yvette, Marcel (Yvette Bossé), Raymond (Pauline Gingras), Sylvie Béchette, Henriette, Yolande, Claire, Albert (Françoise Dallaire), Denise Angers. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Lorenzo (Marielle Gingras), Soeur Jeanne D'Arc, n.d.p.s, Jean-Paul, Yvon (Mariette Brunelle), Germain (Ginette Bélanger), Yvette (Jean-Claude Pelletier), Laurette (Charles-Eugène Roy), Monique (Donald Donohue), Rachelle (Jérôme Giasson), Jacqueline (Rémi Fontaine). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lachance : Joseph, Edmond, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Paul. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la