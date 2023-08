OUELLET-TRUDEL, Claire



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de Madame Claire Ouellet-Trudel, épouse de feu Monsieur Raymond Trudel. Cette femme courageuse, positive et dotée d'un don de soi exceptionnel s'est éteinte le 17 août 2023 à l'Hôpital Saint-Sacrement. Domiciliée à Québec mais native de Saint-Gabriel-Lalemant, elle était la fille de feu Monsieur Antonio Ouellet et feu Dame Jeanne Ouellet.où la famille recevra les condoléances à 12h30. L'inhumation des cendres se fera le lundi 11 septembre 2023 à 15h30 au cimetière Saint-Charles.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marie France (Alain Mercier), feu Richard et Martin, ses petits-enfants : Jacob (Émilie), William (Andréanne), Sara-Jane et Jessy. Son compagnon de route : Roger Bilodeau, ses frères et sœurs : feu Yolande (Octave Desharnais), Lucille (feu Roger Guay), feu Jean-Guy, feu Murielle (feu Len Fuller), Paul, feu Louise (feu Marcel Lefrançois), Madeleine (feu Jean Garneau) et Lisette; sa belle-famille Trudel : Jean-Marie (feu Claudette), Louise (André Rivard) et Carole; plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces ainsi que des amis(es) très chers(es) dont ceux de la résidence. Merci au personnel du Pavillon de Claire ainsi que celui de l'Hôpital St-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.