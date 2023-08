BOURDAGES, Lise Gélinas



À L'Institut Universitaire en Santé Mentale de Québec, le 15 août dernier est décédée à l'âge de 80 ans et 11 mois, madame Lise Gélinas, épouse de feu Henri Bourdages et conjointe de feu Noël Plante. Elle était la fille de feu Paul Gélinas et de feu Aldéa Vallière. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Martin et Diane; ses petites-filles : Djiana, Keylla, Kimmy et Mikha. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 9h.Les services funéraires ont été confiés aux soins duLa famille désire remercier Dre Marie-Ève Pelletier et Dr Charles Desjardins pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec (4115, rue Ontario est, bureau 200 Montréal QC H1V 1J7).