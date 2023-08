DROLET, Lucille



À Québec, le 16 août 2023, est décédée à l’âge de 90 ans, madame Lucille Drolet, fille de feu Juliette Verret et de feu Magella Drolet Sr. Madame Drolet demeurait à Québec, secteur Vanier. Elle laisse dans le deuil ses filles adorées et son gendre bien-aimé : Micheline Ratté (Réjean Robidoux) et Jocelyne Ratté. Elle laisse également ses belles-soeurs : Suzanne Drolet (feu Raymond Drolet) et Carmen Rioux (feu Patrick Drolet). L’ont également précédé ses autres frères et sa soeur : feu Magella Drolet Jr, feu Jacques Drolet, feu André Drolet, feu Colette Drolet (feu Adélard Ratté). Elle laisse également les membres de la famille Drolet, de Niagara Falls, en Ontario. Elle laisse aussi ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Ratté : feu Félix Ratté, feu Jeanne D’Arc Ratté (feu Florian Bélanger), feu Gaston Ratté (feu Thérèse Lafrance), feu Marcel (feu Pierrette Hudon), feu Thérèse Ratté (feu Laurent Villeneuve), feu Lucien Ratté, feu Roger Ratté (feu Marie-Claire Boulé), feu Raymond Ratté (Donna Rewoski),feu Camille Ratté (Denise Therrien), feu Madeleine Ratté (Roger Lamontagne) et Micheline Côté (feu Gilles Ratté). Elle laisse aussi de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et sans oublier ses deux filleuls : Yvon et Marc. Les filles et le gendre de Lucille Drolet tiennent à remercier le personnel du 2ème étage du Manoir Sully ainsi que le personnel du 4 ème étage du CHSLD St-Augustin et tous ceux et celles qui ont veillé à son bien-être jusqu’à la fin.Vous êtes invités à faire un don en souvenir de Lucille à la Société d’Alzheimer de Québec.